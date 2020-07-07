شكرا لبحثكم عن خبر تطبيق واتساب يفاجئ مستخدميه حول العالم بطرح 4 مزايا جديدة وغير متوقعة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تطبيق واتس اب أو واتساب يقوم من الحين الي الأخر بعمل تحديات ومميزات ، وذلك من أجل كسب رضاء مستخدمية.

وفي الأصدار الحديث من تطبيق "واتس آب بيتا" كشفت الشركة عن بعض المزايا الجديدة التى سيتم طرحها لجميع المستخدمين فى الفترة القادمة ، بما فى ذلك الملصقات الجديدة، والتى عرضها موقع WABetaInfo.com، كما يقدم واتس آب الآن بعض المزايا الجديدة بشكل رسمى على مدونته، ويمكن التعرف عليها علي النحو التالي :-

كان مستخدمو واتساب قادرين على إرسال الصور بسهولة فى الدردشات، ومع ذلك، لم تكن الملصقات المتحركة متوفرة حتى الآن، سيقدم واتس آب مجموعات مختلفة من الملصقات الجديدة فى الأسابيع المقبلة حيث ستشمل صورًا متحركة.

رموز QR في تطبيق واتساب

حتى اللحظة، تتم إضافة جهة الاتصال فى التطبيق عن طريق حفظ رقم هاتف جهة الاتصال، لكن واتساب يقدم الآن رموز (QR) التى تسمح بمسح جهة الاتصال بسرعة، لهذا الغرض، يقدم التطبيق علامة تبويب جديدة فى القائمة، والتى تعرض رمز (QR) الخاص بك أو تسمح لك بمسح رموز (QR) من أجل مسح رموز (QR) الأخرى، يجب منح التطبيق الوصول إلى الكاميرا.

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الوضع المظلم في تطبيق واتساب

يجب أن يكون معظم المستخدمين قد استلموا هذه الميزة بالفعل، كما سيحصل (WhatsApp Web) على الوضع المظلم الذى كان متاحًا لمستخدمى أندرويد وiOS لذلك سوف يكون لتطبيق سطح المكتب أخيرًا مظهرًا خافتًا لطيفًا يتناسب مع التطبيق.

المكالمات الجماعية عبر تطبيق واتساب

بعد أن زاد التطبيق عدد المشاركين خلال مكالمة الفيديو إلى ثمانية أشخاص، تعمل شركة فيس بوك الي تملك تطبيق واتساب على تحسين المكالمات الجماعية، فى المستقبل القريب ، سوف يكون من الممكن الضغط مع الاستمرار على شريك المحادثة فى محادثات الفيديو من اجل عرضه فى وضع ملء الشاشة، بالإضافة إلى ذلك، تحصل المحادثات الجماعية مع ما يصل إلى ثمانية أشخاص على رمز جديد لبدء مكالمة جماعية بضغطة واحدة.