الحوثي يحاصر محافظة شمالية بالاتصالات والانترنت

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يزيد بن سلمان - شبوة - قطعت ميليشيا الحوثي امس الثلاثاء خدمات الانترنت والاتصالات عن محافظة الجوف بشكل كامل. وأفادت مصادر محلية بأن ميليشيا الحوثي قامت بقطع جميع خدمات الاتصالات والانترنت عن مدينة الحزم مركز محافظة الجوف. وأوضحت المصادر سبب قيام ميليشيا الحوثي بقطع الاتصالات عن مدينة الحزم وهو تقدم قوات الشرعية في جبهات القتال شرقي مدينة الحزم.



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