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أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

أبرز عناوين

عدن - الخليج 365

ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 وهي كالتالي :

 

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة

 

https://www.elyamnelaraby.com/489099

 

السلطات الأمنية في مأرب تكشف جرائم خلية التجسس الحوثية

 

https://www.elyamnelaraby.com/489120

 

بدء محاكمة قادة الإنقلاب الحوثي في مأرب

 

https://www.elyamnelaraby.com/489133/

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رئيس الوزراء يوجه محلي المهرة بتحسين معيشة وحياة أبناء المحافظة

 

https://www.elyamnelaraby.com/489135/

 

تسجيل 13 حالة إصابة جديدة في أغلبها في تعز

 

https://www.elyamnelaraby.com/489136/

 

معين عبدالملك يثني على دور القبائل اليمنية في إفشال المشروع الإيراني باليمن والمنطقة

 

https://www.elyamnelaraby.com/489137/

 

دولة الإمارات تغيث 1400 أسرة نازحة في الساحل الغربي

 

https://www.elyamnelaraby.com/489148

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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