أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الثلاثاء الموافق 7 يوليو 2020 وهي كالتالي :

مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة https://www.elyamnelaraby.com/489099 السلطات الأمنية في مأرب تكشف جرائم خلية التجسس الحوثية https://www.elyamnelaraby.com/489120 بدء محاكمة قادة الإنقلاب الحوثي في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/489133/ Advertisements رئيس الوزراء يوجه محلي المهرة بتحسين معيشة وحياة أبناء المحافظة https://www.elyamnelaraby.com/489135/ تسجيل 13 حالة إصابة جديدة في كورونا أغلبها في تعز https://www.elyamnelaraby.com/489136/ معين عبدالملك يثني على دور القبائل اليمنية في إفشال المشروع الإيراني باليمن والمنطقة https://www.elyamnelaraby.com/489137/ دولة الإمارات تغيث 1400 أسرة نازحة في الساحل الغربي https://www.elyamnelaraby.com/489148

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