شكرا لمتابعة خبر عن شاهد : اول ظهور للشيخ العواضي بعد خروجه من ردمان في ضيافة شيخ مأربي (صورة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، بظهور الشيخ ياسر العواضي، إلى جانب عدد من المشايخ، مع اقتراب معارك قانية والعبدية من الفصل الأخير والتي تدور بين قوات الجيش اليمني والقبائل من جهة وجماعة الحوثي من جهة أخرى.

وذكرت المصادر أن العواضي ظهر في ضيافة أحد مشايخ قبيلة مراد بمحافظة مأرب، وهو الشيخ غالب ناصر الاجدع المرادي.

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وكانت مصادر ميدانية، قالت بأن المعارك الضارية في مديرية "العبدية" التابعة لمحافظة مارب و"قانية" التابعة لمحافظة البيضاء، تقترب من الفصل الأخير.

وأشارت المصادر إلى أن المواجهات بين قوات الجيش اليمني ورجال القبائل ضد جماعة الحوثي عادت بقوة في العبدية وقانية واقتربت من الفصل الأخير؛ لصالح الجيش والقبائل.