شكرا لمتابعة خبر عن خزان صافر قنبلة موقوتة .. على طاولة مجلس الامن الدولي الاسبوع القادم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعقد مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل جلسة خاصة بشأن خزان النفط العائم "صافر" الذي يرسو قرب ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة غربي اليمن والذي يشكل قنبلة موقوتة بسبب عدم صيانته منذ خمس سنوات.

وقال نائب المندوب الدائم لليمن لدى الأمم المتحدة مروان نعمان، في تغريدة على حائط صفحته الرسمية"تويتر" اليوم الثلاثاء، أن مجلس الامن يعقد جلسة خاصة بشان خزان صافر بناء على طلب ‎#اليمن وذلك يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو 2020

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وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، طالبت الجمعة الماضية، بعقد جلسة خاصة لبحث قضية خزان صافر والضغط على جماعة الحوثيين من أجل السماح لخبراء الأمم المتحدة بالوصول إلى الناقلة صافر دون قيد أو شرط وتمكينه من القيام بمهامه لتفادي وقوع واحدة من أكبر الكوارث البيئة في الإقليم والعالم.

جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية بالحكومة اليمنية "الشرعية"، محمد الحضرمي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن سفير ألمانيا الدائم بالأمم المتحدة كريستوف هويسجن، وناشد فيها "بفصل قضية خزان صافر عن بقية القضايا والتدابير المدرجة في مبادرة المبعوث الأممي إلى اليمن باعتبارها قضية ملحة، ووضع حل منفصل وحاسم لها".

واعتبرت جماعة الحوثيين أن دعوة الحكومة اليمنية لجلسة خاصة بمجلس الأمن حول صافر"مسألة سياسية" بالدرجة الأولى