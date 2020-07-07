شكرا لمتابعة خبر عن معارك هي الاعنف بين الجيش والحوثيون بالجوف .. وطيران التحالف يتدخل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اندلعت معارك وصفت بـ"الاعنف"، اليوم الثلاثاء، بين قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي الانقلابية شرق محافظة الجوف (شمال شرق اليمن).

وقال مصدر ميداني، في تصريح صحفي، إن القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، شنت هجوماً على مواقع وتحصينات جماعة الحوثي شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

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وأوضح المصدر أن القوات الحكومية تمكنت من إعطاب اثنين اطقم مسلحة تابعة للحوثيين بمن فيها في منطقة الفرايد، وكذا اعطاب مدرعة بين اللوذ واللبنة العليا.

وقال المصدر إنه بالتزامن شنت مقاتلات التحالف العربي سلسلة غارات "دقيقة ومركزة" استهدفت تعزيزات وتجمعات حوثية بالقرب من مفرق الجوف.

وأكد المصدر أن الغارات أدت إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات التابعة للحوثيين وكذا تعزيزات كانت متجهة إلى منطقة المواجهات.

في غضون ذلك ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين أن مقاتلات التحالف شنت 5 غارات مستهدفة منطقة الأقشع بمديرية الحزم مركز محافظة الجوف.

وكان الحوثيون أعلنوا في 1 مارس الماضي السيطرة على مديرية الحزم مركز محافظة الجوف بعد معارك مع قوات الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.