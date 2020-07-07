شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نشر النجم "رامز جلال" عبر مواقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور الفيديو مقطع قصير فوق السيارة مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز. وكان قد ظهر بالفيديو وهو يلاعب شفاة الفنانة ياسمين عبدالعزيز وهي تبعد رامز عنها وتقول "بس يا رامز بس يارامز" ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • تحرش جنسي جماعي بين فتيات وشبان في عمر الورد بالسعودية ..هذة الفتاة الجميلة فتحت عبايتها واثارت جنون الشباب في المول فحدث مالم يتخيله أحد .."فيديو" • كأنها حورية من الجنة : فتاة مغربية شاركت في برنامج "ذا فويس" على قناة MBC فلم يستطع راغب علامة تمالك نفسه امام جمالها وارتكب فضيحة مدوية على المسرح ..شاهد الفيديو • لأول مرة في السعودية : أربع معلمات يتزوجن سائقهن ويخصصن له راتبا شهريا ..والسبب صادم وغير متوقع .. شاهد • فضيحة جنسية تهز السعودية ..فتيات مراهقات ذهبن لإجراء الفحوصات في أحد المراكز الطبية فتم تصويرهم من قبل الدكتور وهم يقومون بعمل فاضح لم يتوقعه أحد ..شاهد الفيديو والصور • "رامز جلال" فوق السيارة مع الفنانة "ياسمين عبدالعزيز" يلاعب شفتيها وهي تصرخ "بسسسس ياااراااااامز"....(شاهد الفيديو). • فتاة سعودية فاتنة الجمال فتحت عبايتها اثناء تسوقها في أحد المولات واثارت جنون الشباب فحدثت الفضيحة التي لم يتخيلها أحد .."شاهد الفيديو" • هل تذكرون الفنانة ليليا الأطرش التي لعبت دور زوجة عصام في مسلسل باب الحارة.. شاهدو فضيحتها بين الأشجار.. كل شيء على الطبيعة أحلى.. "صور" Advertisements • عاجل : السعوديون يصحون اليوم على فاجعة مرعبة والديوان الملكي يعلن الحداد وتنكيس الاعلام • قناة MBC تنشر لقطات محرجة لرامز جلال مع ممثلة مصرية شهيرة في برنامج "رامز مجنون رسمي".. كانت تصرخ وهو يسحب بنطلونها بقوة فحدث مالم يكن بالحسبان .. شاهد • متسابقة محجبة تفاجئ لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس" الذي تبثه قناة MBC بجمالها الشديد ..الفنان راغب علامة لم يستطع تمالك نفسه فحدثت المفاجأة على المسرح ..شاهد الفيديو • تسريب فيديو من الحلقة المجنونة من برنامج "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها رامز جلال شقيقة "ياسر" .. شاهد كيف كانت ردة فعله ولماذا امتنعت قناة MBC عن بث الحلقة !؟ • مذيعة جديدة على قناة الجزيرة تسحر عقول المشاهدين بجمالها الخارق ..ظهرت كأنها حورية من الجنة واذهلت الجميع ..شاهد • تسريب صور فاضحة لابنة امير خليجي وهي عارية بين احضان حبيبها .. شاهد ----------------------- هذا وقد أثار الفيديو ضجة في مواقع التواصل الإجتماعي بسبب لمس رامز لشفاة الفنانة ياسمين. وبحسب ما قاله المتابعين انه مهما كانت الصله بينهما الا انه من المعيب ان يظهرا بهذه الطريقة امام المتابعين. الفيديو في الرابط التالي View this post on Instagram لقاء السحاب فوق السحاب مع العسليه ياسمين. عبد العزيز 🤣⁦❤️⁩ ... لايك وخمسه كومنت وهعمل فولو واكلمك خاص⁦❤️⁩❤️⁩😍 .. . ... #تامرحسني #باشامصر #علي_رييع #مصطفى_خاطر #اكسبلور #فاشون_بلوجر #فاشون_موضة #بوستات #تابعوه #الكومنت_الفصيل #مصر #الامارات #كوميدي #ياسمين_صبري #شوف_الاستوري❣ #جاي_من_الاكسبلور_سوي_لايك_وفولو #فساتين #هي_وبس #السعوديه #موسیقی #ميوزكلي #الرياض #عمان #انستقرام #البحرين #ثقافة#كلبش3#الكومنت_الفصيل #كوميكس#رامز_مجنون_رسمي#رامز_جلال2 A post shared by رامز جلال (@ramez._.galalac) on Jun 12, 2020 at 10:16am PDT

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