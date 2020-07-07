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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معين عبدالملك يثني على دور القبائل اليمنية في إفشال المشروع الإيراني باليمن والمنطقة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020
متابعات_ الخليج 365
أثنى رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على الدور الوطني واصطفاف القبائل اليمنية، الى جانب الشرعية الدستورية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية، وما تسطره من بطولات في اسناد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتضحياتها الجسيمة من أجل وقف التمدد الحوثي، وافشال المشروع الإيراني في اليمن والمنطقة.
وأشاد عالياً بالدور المشرف لأبناء محافظة مأرب الذين كان لهم السبق بالوقوف في وجه المشروع الحوثي الامامي الكهنوتي، وقدمت ولاتزال خيرة أبنائها من اجل كرامة اليمن واليمنيين والحفاظ على الثورة والجمهورية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي اجراه رئيس الوزراء اليوم، مع محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، للاطلاع على مستجدات الأوضاع وجهود قيادة السلطة المحلية والتنفيذية في الجوانب التنموية والخدمية والصحية، وما تبذله المؤسسة العسكرية والأمنية للحفاظ على الاستقرار والسكينة العامة.
كما جرى مناقشة تكثيف مليشيا الحوثي لجرائمها الإرهابية ومجازرها الدموية بالاستهداف المتكرر للمدنيين في مأرب وتصعيدها العسكري، والجاهزية المطلوبة لحماية المدنيين وردع المليشيات الحوثية، والنجاحات التي حققتها الأجهزة العسكرية والأمنية في ضبط عدد من الخلايا التخريبية التي جندتها مليشيا الحوثي وافشال خططها الرامية لزعزعة الامن والاستقرار والسكينة العامة للمجتمع.
وحيا رئيس الوزراء، الدور البطولي لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل الذين يواصلون تقديم التضحيات تلو التضحيات من اجل انهاء المشروع الانقلابي العنصري واستكمال تحرير بقية المناطق التي لازالت تحت سيطرة الميليشيات .. مثمنا الوقفة الأخوية الشجاعة لدول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في معركة اليمن المصيرية والوجودية.
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