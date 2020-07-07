رئيس الوزراء يوجه محلي المهرة بتحسين معيشة وحياة أبناء المحافظة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، السلطة المحلية بمحافظة المهرة بتعزيز الجهود لتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية الهادفة الى تحسين معيشة وحياة أبناء المحافظة والقاطنين فيها، بموجب الاعتمادات الاستثنائية التي اقرتها الحكومة في هذا الجانب.



جاء ذلك خلال إتصال هاتفي أجراه اليوم مع محافظ المهرة، محمد علي ياسر، وفق ما أوردته وكالة سبأ الحكومية .

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وقال رئيس الوزراء، ان الحكومة اعتمدت تعزيز المحافظة بمبلغ مالي بصورة عاجلة واستثنائية لمواجهة النفقات والالتزامات الطارئة، بناءا على المذكرة المرفوعة من المحافظ.. مشددا على ضرورة تخصيص هذا المبلغ للاحتياجات والاولويات الملحة التي تمس بشكل مباشر معيشة وحياة المواطنين في الجوانب الخدمية والصحية والأمنية.. منوها بجهود السلطة المحلية في تعزيز الوضع الخدمي والتنموي والاستقرار الأمني والسلم الاجتماعي وما تمثله محافظة المهرة من انموذج للتعايش السلمي.

واستمع الدكتور معين عبدالملك من محافظ المهرة، الى شرح عن مجمل الأوضاع الخدمية والأمنية والصحية، بما في ذلك مواجهة وباء كورونا ورفع القدرات الاحترازية في المنافذ، والتركيز على مكافحة الفساد وتعزيز الإيرادات.. مثمنا الدعم والاهتمام الذي يوليه رئيس الوزراء والحكومة بمحافظة المهرة ومساعدة السلطة المحلية على القيام بمسؤولياتها ومهامها بما يخدم تطلعات أبناء المحافظة.

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز الرقابة وجهود مكافحة الفساد وضبط الإيرادات والنفقات، والحفاظ على الامن والاستقرار الذي تنعم به المحافظة وتفويت الفرصة على أي أصوات نشاز تحاول جرها الى الفوضى.. مشيرا الى انه اصدر توجيهات لوزير الصحة العامة والسكان لرفد المحافظة باحتياجاتها وتعزيز قدرات قطاعها الصحي لمواجهة كورونا، وتخصيص ما تحتاجه من المنح والمساعدات المقدمة في هذا الجانب من المنظمات الدولية وفي المقدمة مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية