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عدن - ياسمين التهامي - 9 غارات عنيفة .. مصر تتحدث عن تدخلها العسكري في ليبيا وتنشر لأول مرة لحظة استهداف قاعدة الوطية الليبية (فيديو)





لحظة استهداف قاعدة الوطية الليبية الميدان اليمني – متابعات نشرت قناة مصرية، مشاهد تعرض لأول مرة، قالت إنه للحظة استهداف أنظمة الدفاع الجوي التي نصبتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية بليبيا. وعرض خالد أبو بكر خلال برنامجه “كل يوم” المذاع على شاشة “ON” لقطات للضربات، موضحا، أن “9 غارات عنيفة استهدفت منظومة الدفاع الجوي التركي ودمرت 3 رادارات، بقاعدة الوطية”. وأشارت القناة في عرضها للفيديو إلى أن الأنظمة التي تم تدميرها نصبت بالتزامن مع زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، إلى طرابلس ومصراته. وقالت مصادر عسكرية ليبية، إن “المقاتلات الحربية تمكنت من تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة للغاية طالت منظومة الدفاع الجوى التركية، وأن الطائرات الحربية نجحت في تحييد المنظومة وهي من طراز هوك”. لحظة استهداف قاعدة الوطية الليبية وأكد مصدر محلي ليبي في مدينة الرجبان جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس، فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة “سبوتنيك”، “إن “سكان مدينة الرجبان وضواحيها سمعوا دوي انفجارات وتحليق للطيران قرب قاعدة الوطية العسكرية”، مشيرا إلى أن “طيران مجهول يقصف مواقع بالقرب من قاعدة الوطية العسكرية غرب البلاد مع استمرار تحليق الطيران على مناطق الجبل الغربي”. بدوره، أكد وكيل وزارة دفاع الوفاق الليبية، صلاح الدين النمروش، أن “الرد على ما وصفه بانتهاك سيادة الأجواء الليبية سيكون في الوقت والمكان المناسبين”. وقال النمروش بحسب ما نقلته قناة “ليبيا الأحرار”: “استهداف أي منشآت حيوية ضمن حدود ليبيا هو تأكيد لاستمرار بعض الدول في المراهنة على العدوان ضد الحكومة الشرعية”.







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