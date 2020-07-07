ورد للتو : تفاصيل ما حدث قبل ساعات وسط العاصمة صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - اطلعت اللجنة الوزارية المكلفة بتقييم جاهزية الجامعات اليمنية لاستئناف الدراسة واستكمال العام الدراسي ٢٠١٩- ٢٠٢٠م اليوم برئاسة نائب وزير التعليم العالي الدكتور علي شرف الدين على مدى جاهزية الجامعة الاماراتية الدولية بصنعاء. وتعرفت اللجنة التي تضم نائب وزير التعليم العالي ووكيل قطاع التعليم الدكتور غالب القانص ومستشار الوزير الدكتور محمد ضيف الله والمدير التنفيذي لمركز تقنية المعلومات الدكتور فؤاد عبدالرزاق، على مدى تنفيذ الإجراءات الاحترازية بالمباني والمرافق الجامعية والمعامل والمختبرات والقاعات الدراسية لضمان سلامة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements واستمعت اللجنة من رئيس الجامعة الدكتور نجيب الكميم إلى إيضاح حول الإجراءات التي نفذتها لتدشين التعليم الالكتروني للمحاضرات النظرية والوسائل التعليمية الحديثة ومدى النجاح في تنفيذ المحاضرات الرقمية للأسبوع الأول .. مشيراً إلى أن الجامعة كثفت من إرشاداتها التوعوية والوقائية في مداخل وممرات وساحات الجامعة. وأشادت اللجنة بمستوى الإجراءات الوقائية بالجامعة وحرصها على تنفيذ قرار وزارة التعليم العالي الخاص بالإجراءات الإحترازية لاستئناف الدراسة والامتحانات النهائية والخطوات التي قطعتها لزيادة التجهيزات والمعامل والتزامها بالمعايير الصحية المعتمدة. رافق اللجنة خلال الزيارة عمداء الكليات والكادر الأكاديمي والإداري بالجامعة.

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