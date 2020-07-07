شكرا لقرائتكم خبر عن انتصار كبير للريال اليمني في صنعاء وهزيمة ساحقة في عدن ... أسعار الصرف قبل ان تغلق محلات الصرافة ابوابها مساء اليوم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد تكملة الخبر في الأسفل عدن - ياسمين التهامي - جديد "الخليج 365" Advertisements جلت العملات الأجنبية في العاصمة صنعاء، اليوم الثلاثاء، تراجعا طفيفا أمام الريال اليمني.

وفي العاصمة المؤقتة عدن واصلت أسعار الصرف الارتفاع على الرغم من قيام البنك المركزي اليمني بإغلاق عدد من شركات ومحلات الصرافة.

وسجلت أسعار الصرف للعملات في العاصمة صنعاء عصر اليوم انخفاضا طفيفا، بعد ان تجاوز الريال السعودي 160 والدولار 600، وهي كالاتي:

الدولار

595 ش 598 بيع

الريال السعودي

157 ش 157.6بيع

وفي العاصمة المؤقتة عدن

الدولار

755ش 760 بيع

الريال السعودي

199ش 199.5 بيع.

وكان بنك صنعاء، وجه أمس الاثنين، شركات الصرافة بمنع بيع العملات الاجنبية لتجار ومستوردي المشتقات النفطية والسلع الاساسية والذرة والحديد والصلب، بحجة منع المضاربة بالعملات وأسعار الصرف.

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