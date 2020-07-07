شكرا لقرائتكم خبر عن عاصفة تواجه الرئيس السيسي ...تصريح مفاجئ وغير مسبوق لزعيم تجاه الرئيس المصري والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رغم عدم توصل لاتفاق بين مصر وأثيوبيا والسودان حتى الآن حول ملء السد قال رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، إن بلاده سوف تبدأ ملء خزان سد النهضة للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة.

شاهد تكملة الخبر في الأسفل

جديد "الخليج 365"

​​​​​​​

​​​​​​​

Advertisements

مشددا على أنه لن يلحق بمصر أي ضرر وقال آبي في تصريحات له: “خلافنا مع مصر حول فترة التشغيل وملء السد سيحل في البيت الإفريقي” مضيفا “لن نضر بمصر وسنبدأ ملء السد للاستفادة من موسم الأمطار الغزيرة”.

وكانت وزارة الموارد المائية والري المصرية، علقت على الأنباء التي تواردت حول بدء إثيوبيا في عملية ملء سد النهضة سرا، بالرغم من سير المفاوضات بين الدول الثلاث (إثيوبيا، والسودان، ومصر) حاليا.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، المهندس محمد السباعي، إنه “لا توجد أي معلومات بذلك الأمر”، مضيفا أن “من تحدث عن بدء مل سد النهضة خلال الفترة الحالية، يسأل عن ذلك، وعما يثبت صحة كلامه من عدمه”.

وأشار السباعي، إلى أن المفاوضات مستمرة بين مصر والسودان وإثيوبيا، لكن لا يوجد جديد حتى الوقت الراهن، معربا عن أمله في أن “تخرج اجتماعات اليوم بشيء”.

وكان القيادي في قوى “الحرية والتغيير” بالسودان محمد وداعة، صرح بأن الحكومة الإثيوبية بدأت في ملء سد النهضة سرا، الأمر الذي تسبب في نقص حصة المياه في السودان، مشيرا أن “جميع الأدلة تؤكد ذلك وأن السودان اشتكى من قلة المياه التي ترد إليه في يوليو الحالي.

وأصدرت وزارة الري المصرية بيانا قبل يومين حول خلافات محادثات سد النهضة، مشيرة إلى أنها ما زالت جوهرية في المسار الفني والقانوني.