شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ... سياسي سعودي كبير يفاجئ الجميع بهذا التصريح عن جماعة الاخوان في اليمن "حزب الاصلاح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد السياسي السعودي سلمان العقيلي بحزب التجمع اليمني للإصلاح موضحا الأسباب التي دعت الآخرين إلى محاربته .

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جديد "الخليج 365"

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ونشر العقيلي تصريحا لنائب رئيس الدائرة الإعلامية للحزب عدنان العديني في تغريدة له جاء فيه : ‏العديني: «الإصلاح هو الحزب الوحيد الذي أفرد في نظامه السياسي مادة مستقلة تؤكد على أهمية تعزيز العلاقات بين اليمن والمملكة وضرورة التكامل بين البلدين، وهذا الاستثناء الذي يؤمن به الإصلاح ويعمل عليه، نابع من الطبيعة الاستثنائية للعلاقة بين البلدين”

وعلق العقيلي على تصريح العديني بالقول، لهذا السبب حارب الآخرون الإصلاح.

وقال العقيلي في تغريدة أخرى : “‏أكد التجمع اليمني للإصلاح ما نعرفه عنه وما قلناه سابقا من عدم وجود أي علاقة تنظيمية أو سياسية تربطه بالتنظيم الدولي لـ(الإخوان المسلمين) وشدد في حديث للناطق باسمه الى (الشرق الاوسط) أن أولويته هي أولويات وطنية، وكل جهوده تنصب في إخراج اليمن من محنته الحالية .

يأتي هذا بعد أيام من مهاجمة نائب رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح، عدنان العديني، صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية متهما إياها بعدم احترام المهنة، وذلك على خلفية نشرها خبراً قالت فيه إن شخصيات من الأصلاح سافرت إلى طرابلس الليبية بهدف توطيد العلاقة مع إخوان ليبيا.

وقال العديني في تغريدة على حسابه بتويتر، إن صحيفة السعودية “لم تحترم مهنتها ..كما لم تحترم مواقف المملكة التي تتعامل مع الإصلاح وتعتبره شريك حقيقي في معركة اليمن”.

وأضاف العديني أن الشرق الاوسط “اعتمدت على مصادر كاذبة”.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط، نشرت في عددها الصادر يوم الخميس الماضي، خبراً بعنوان “الاستخبارات التركية «ترعى وصول» عناصر من «الإصلاح» اليمني إلى ليبيا”.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها في ليبيا ومواقع يمنية، إن شخصيات عديدة من حزب الإصلاح اليمني وصلت إلى طرابلس خلال اليومين الماضية، بهدف توطيد العلاقة مع إخوان ليبيا برعاية الاستخبارات التركية”.

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