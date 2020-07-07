ورد الان : تحذيرعاجل لليمنيين والسعوديين في المملكة

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عدن - ياسمين التهامي - زعمت ميليشيا الحوثي اليوم الثلاثاء العثور على أسلحة تابعة للوكالة اأمريكية للتمنية الدولية في جبهات الجيش الوطني في مأرب والبيضاء.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمتحدث الميليشيا العسكري اليوم يحيى سريع.
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وحاول سريع التبرير لأعمال ميليشياته الاجرامية في كلا من تعز والبيضاء والحديدة ومأرب التي تستهدف المدنيين بقوله “جميع أهداف قواتنا عسكرية أو ذات طبيعة عسكرية أو أهداف لها علاقة بالجانب العسكري”
وجدد سريع تهديده لدول التحالف العربي خصوصا السعودية كرد من ميليشياته على عملية قتل القيادي الحوثي الهالك صالح الصماد.
وحذر سريع المواطنين السعودين من الاقتراب من المنشئات والمقرات العسكرية السعودية.
وحاول سريع مغازلة المواطنين في نجران وجيزان وعسير باعتبارهم يمنيين في محاولة لارباك النظام السعودي.
وعلى عكس الواقع قال سريع ان ضربات التحالف التي تستهدف ميليشياته وتعزيزاتها في جميع الجبهات هو استهداف للمدنيين.
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