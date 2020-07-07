شكرا لقرائتكم خبر عن الصورة التي تكشف حقيقة اصابة الشيخ سلطان البركاني ونائبه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر رئيس مجلس النواب سلطان البركاني صور من لقاء جمعه مع السفير المصري اليوم الثلاثاء بالرياض. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" ​​​​​​​ ​​​​​​​ Advertisements وفي حسابه بتويتر نشر البركاني “رئيس مجلس النواب ومعه نائب رئيس المجلس محمد على الشدادي لدى استقبالهما السفير المصري احمد فاروق اليوم الثلاثاء”. ولم ينفي خبر إصابته بفيروس كورونا الذي تداولته وسائل إعلامية اليوم. واعتبر الكثير هذه الصور والخبر دليل على عدم إصابة رئيس مجلس النواب ونائبه بفيروس كورونا. وكانت وسائل إعلامية محلية ذكرت أن رئيس مجلس النواب ونائبه أصيبوا بفيروس كورونا في الرياض وتم تعليق المشاورات وفحص بقية المسؤولين.

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