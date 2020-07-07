عاجل وخطير .. ’’قطر‘‘ تباغت الجميع تعلن ‘‘براءة ولي العهد بن سلمان’’ من قتل ’’جمال خاشقجي’’ وتكشف بالاسم ’’هوية القاتل الحقيقي‘‘ .. ’’تفاصيل حصرية‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٩:٠٠ مساءً (الخليج 365)

فاجأت دولة قطر ، الجميع برواية جديدة أعلنت فيها ضمنيا براءة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، من قضية اغتيال الصحافي جمال خاشقجي .

جاء ذلك على لسان المغرد الشهير مجتهد ، وهو حساب تابع للمخابرات القطرية يعرف بنفسه أنه مغرد سعودي .

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وقال مجتهد في تغريدات على تويتر ، أن المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني هو القاتل الفعلي للشهيد جمال خاشقجي .

حيث استبعد الأخبار التي تتحدث عن وفاة المستشار السابق في الديوان الملكي سعود القحطاني ، وأن الخبر مجرد إشاعة وذلك بعد ضغوطات من جاريد كوشنر ، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بضرورة التخلص من القحطاني .

وقتل خاشقجي ، في 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول التركية ، في قضية هزت الرأي العام الدولي .