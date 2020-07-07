شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل ... الأميرة هيا بنت الحسين تفجر مفاجأة ثقيلة وتكشف معلومات خطيرة ... وهذا ماكان يفعله بي الامير محمد بن سلمان وصمت زوجي أجبرني على الهروب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٤٥ مساءً (الخليج 365)

أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية الخبر وقالت إن الأميرة هيا بنت الحسين (45 سنة) الزوجة السادسة لنائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مختبئة حالياً في لندن، بعد أن هربت من الإمارات بصحبة طفليها جليلة (11 سنة) وزايد (7 سنوات).

وتعددت الآراء حول السبب الحقيقي الذي جعل الأميرة هيا بنت الحسين تهرب من دولة الإمارات و تتخلى عن واحد من أغنى الرجال في العالم، لكن التصريحات التي خرجت بها “هيا مؤخرا أزالت الكثير من الغموض حول القضية كما أنها كانت صادمة لبعض الأطراف، و التي لم يكن أي احد من متابعي هذه القضية يظن أن لها يد في هذه الأزمة.

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هيا قالت بأنها سئمت من التدخلات المتتالية للأمير محمد بن سلمان و حاشيته في شؤون عائلتها و شؤونها هي على وجه الخصوص، حيث قالت أنه كان يأمر زوجها بعزلها و منعها من التدخل في الشؤون السياسية، ووصل به الأمر إلى مطالبة زوجها بتطليقها، و أن ينتزع منها حضانة أولادها و هي القطرة التي أسالت الكأس و جعلت الأميرة هيا تهرب رفقة أولادها و تطلب اللجوء السياسي.

وأضافت “هيا” بأنها كانت مستغربة من السكوت المتواصل لزوجها حول ما كان يقوم به الطرف السعودي وهو ما اعتبرته موافقة منه على ما يطلبون منه، و قررت أن تسرع في اتخاذ قرار حاسم يخرجها من بطش زوجها الذي منع عنها الكثير من الحقوق، كما قالت.