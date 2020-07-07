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عدن - ياسمين التهامي - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٥:٤٧ مساءً (الخليج 365)

كشفت طبيبة مصرية تدعى ليلى عن وصفة طبيعية بسيطة جدا ومتوفرة في كل منزل ،قالت إنها تمد الجسم بطاقة غير متوقعة ولها فوائد كثيرة مذهلة .

وتحضر الوصفة الطبيعية المكونة من الزبيب والحليب الدافئ ، حيث يتم وضع ثلاثة ملاعق زبيب في كوب حليب دافئ وتنقيعهم من المساء حتى الصباح ، وشرب الحليب عند الصباح على معدة فارغة .

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’’فاكهة يمنية شهيرة‘‘ اذا خلطتها مع الحليب وتناولتها على الريق لمدة 3 ايام فقط فسوف تخلصك من ‘‘10 امراض خطيرة’’ ابرزها ’’الضعف الجنسي لرجال’’ و‘‘الكبد وفقر الدم‘‘

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وتعمل هذة الوصفة الطبيعية بحسب ما ذكرته الطبيبة ليلى على معالجة الضعف الجنسي لدى الرجال ، حيث يعادل الكوب الواحد حبة فياجرا حسب قولها.

كما ان هذة الوصفة تمد الجسم بطاقة كبيرة لممارسة المهام اليومية ، وتحسن وظائف الكبد والطحال وتعالج فقر الدم من خلال رفع الهيموجلوبين، بالاضافة إلى أنها تقوي جهاز المناعة بالجسم ، وتقوي الذاكرة والنظر وتعالج الزهايمر عند كبار السن .

ومن فوائد هذة الوصفة ايضا أنها تنظم نسبة نزول الدم عند المرأة الحائض ، وتعالج الوهن والضعف لدى المرأة.