شكرا لمتابعة خبر عن السلطات السعودية : تضبط 5 متهمين بنهب اموال بينهم يمنيين في الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت شرطة العاصمة السعودية الرياض ، اليوم الثلاثاء، القبض على خمسة أشخاص لتورطهم في ارتكاب جريمتي سلب بحيي الوزارات والبطحاء بينهم يمنيين اثنين.

ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، القول إن "الجهة الأمنية المختصة بجرائم الاعتداء على الأموال، تمكنت من القبض على خمسة أشخاص (ثلاثة مواطنين ويمنيين اثنين جميعهم في العقد الثاني من العمر)".

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وأوضح التويجري أن المتهمين تورطوا بارتكاب جريمتي سلب تمثلت الأولى بدخول سكن مقيم باكستاني الجنسية بحي الوزارات، وسلب مبلغ مالي قدره 12 ألف ريال تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وتمثلت الجريمة الثانية باعتدائهم على مقيم سوداني الجنسية بحي البطحاء وسلب ما بحوزته من نقود ومقتنيات.

وأشار التويجري إلى أنه جرى إيقاف المتهمين، واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، لإحالتهم إلى النيابة العامة.