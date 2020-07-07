شكرا لمتابعة خبر عن وساطة قبيلة تنجح في تمديد المهلة التي أعطتها قبائل عبيده لتسليم قتلة آل سبيعيان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادات مصادر قبلية خاصة ، بأن مشايخ وقبائل عبيده أعطت السلطات المحلية في محافظة مأرب مهلة تنتهي مغرب شمس اليوم الثلاثاء ، في قضية آل سبيعيان، وتسليم قتلة الشيخ محسن آل سبيعيان و 7 من أفراد أسرته ، في منطقة الخشعة بوادي عبيده جنوب مأرب شرقي اليمن.

وقالت المصادر إن الأوضاع قد تنفجر في أي وقت بين قبائل عبيده وقوات الجيش الوطني ، نتيجة لوصفها السلطات المحلية بالتقاعس ، تجاه القضية وسكوتها عن تجاوزات وجرائم الخارجين عن القانون في تدخلها في شؤون القبائل ودعمهم لأسرة آل هيان.

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وأوضحت المصادر بأن مشايخ وقبائل عبيده وقفت في البطحاء تشكل قضية انتهاك المحارم وهتك الأعراض التي تعرض لها آل سبيعيان في وادي عبيدة بمأرب.

وبينت المصادر بأن الشيخ أبو بكر الحسن الماربي قاد وساطة قبلية بين قبائل عبيده والسلطات المحلية في مأرب لتمديد المهلة لثلاثة أيام بعد أن كانت محددة ب 24 ساعة لكي تكونوا من إنجاح دور الوساطة القبيلة في الضغط على الأجهزة الأمنية بتسليم مرتكبي جريمة آل سبيعيان.

يتيح بأن قبائل عبيده بأنها سوف تسمح للحوثيين باستغلال الموقف وتوظيف القضية لصالحها ولن تقف مكتوف اليدين أمام جرائم مليشيا الإخوان المسلمين بانتهاك محارم وأعراض أبناء القبائل وهتك شرف القبيلة باسم الدولة واصفة المهلة الجديدة بالفرصة الأخيرة.

وكانت وزارة حقوق الانسان في الحكومة اليمنية ، قد طالبت في وقت سابق وزارة الدفاع بذات الحكومة ، بالتحقيق في "ادعاءات بانتهاك لها أسرة آل سبيعيان بوادي عبيده في مأرب واصفة الحادثة بجريمة الإبادة".