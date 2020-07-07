شكرا لمتابعة خبر عن وردنا الان : توجيهات سعودية بتصفية ’’الشيخ الحريزي‘‘ ومخاوف من انتفاضة محلية بالمورد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي يمني ، بان الرياض وجهت جهاز الاستخبارات العسكرية بتصفية الشيخ الحريزي بأسرع وقت ممكن.

وقال المصدر ، إن السعودية باتت تشعر بالقلق من تنامي تأثير الشيخ الحريزي في تأليب الرأي العام بمحافظة المهرة ، ضد الوجود السعودي والاماراتي في المحافظة التي ترى السعودية أحقيتها بالاستحواذ عليها من مجالها الحيوي.

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وأوضح المصدر أن القيادة السعودية وجهت بتصفية الحريزي خلال مدة أقصاها 3 أيام ، لاخماد التمرد القبلي ضد قواتها بمحافظة المهرة اليمنية أقصى شرق البلاد.

واضاف المصدر ، ان السعودية اتهمت الشيخ الحريزي في وقتٍ سابق ، بتحشيد القبائل في المهرة لمواجهة قواتها عسكريا وطردها من ميناء نشطون بدعم قطري.