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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ماذا فعل بهن هذا المحتال الماكر الذي اوقع ب56 فتاة خليجية في شباكه ؟!شاهد ضحايا المحتال الخبيث (صورة)!

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ الشرطة في سلطنة عمان القبض على شخص احتال على 56 فتاة بعد أن وعدهن بتوفير فرص التوظيف والزواج. وقالت الشرطة عبر حسابها في “تويتر”، امس الاثنين، إن هذا الشخص انتحل صفة رئيس قسم توظيف بإحدى شركات الطيران عبر إنشاء حساب وهمي في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف استدراج ضحاياه بطلب السيرة الذاتية والصور الشخصية. آ وأوضحت أنه بعد استدراج المحتال لهن بأول خطوة، يقوم لاحقًا عبر برامج تواصل مختلفة، بطلب صور “غير محتشمة” منهن وابتزازهن بعدها. وتم القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

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