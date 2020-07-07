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عدن - ياسمين التهامي - هل تذكرون الفنانة السورية ‘‘صباح الجزائري’’ أم عصام ..شاهدوا كيف أصبح شكلها اليوم بعد طلاقها من دريد لحام !

تزوجت النجمة السورية القديرة صباح الجزائري من رجل لبناني بعد طلاقها من الممثل السوري القدير دريد لحام الذي تزوجها لـ 60 يوماً فقط وقرر أن يتركها مجدداً بسبب عائلته ورفضاً لخسارة زوجته الأولى.

بعد ذلك وقعت صباح بالحب من جديد من لبناني الأصل وأنجبت منه ثلاثة أولاد وكلهم يشبهونها كثيراً من حيث الجمال والأخلاق وكيفية التعامل مع الناس.

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جديد اب برس

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صورة انتشرت لها مع ابنها الأكبر والوحيد (كرم التقي) الذي يتمتع بجمال جذاب ومختلف عن أختيْه ويرافقها في كل تنقلاتها لأنه يخاف عليها كثيرًا.



وفي الصورة أدناه بدت صباح آصغر من كرم ولم تبدُ كوالدته بل كصديقته المقربة أو رفيقته في الجامعة مثلًا.