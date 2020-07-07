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عدن - ياسمين التهامي - خبر صادم لعشاق ‘‘مسلسل أرطغرل’’ وردنا من تركيا.. .. شاهد !

نشرت وسائل إعلام تركية خبرًا صادمًا لعشاق المسلسل التاريخي التركي المؤسس عثمان بن أرطغرل حيث ينتظر الجميع ظهور الغازي أرطغرل والد عثمان، إلا أنه من المستبعد ذلك.

وقالت تلك المصادر، أن الفنان أنجين آلتان دوزياتان الذي جسد شخصية أرطغرل على مدار خمس أجزاء متتالية سوف يتم استبداله بالنجم إديز هن.

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جديد اب برس

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ومثّل هذا الخبر صدمة للمشاهدين، الذين انتظروا ظهور شخصية أرطغرل من جديد، وكان ظهور الشخصية في إطار زيارة عثمان لوالده العجوز المقيم في قونيا، لتلقي النصائح منه.

إلا أنه حتى الآن لم يتم التصريح من قبل صناع العمل حول ذلك، ولم يقوموا بتأكيده أو نفيه، وهو الأمر الذي اعتدنا عليه طوال الوقت في الدراما التركية، وهو تفجير المفاجآت للمشاهدين طوال حلقات العمل.