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عدن - ياسمين التهامي - شاهد بالفيديو : ماذا صنعت فيفي عبده وأبكت الجميع .. أثناء دفن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي !

انهارت أميرة حسن مختار ابنة الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى، أثناء توديع والدتها بعد دفنها فى مقابر البساتين بالقاهرة، وسيطرت على أميرة حالة نفسية سيئة، وشكرت كافة المشاركين فى توديعها.

وشهدت جنازة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، تواجد عدد كبير من محبيها، فيما غاب عنها معظم نجوم الوسط الفني.

وحرص على المشاركة في تشييع الجثمان لمثواه الأخيرة، من نجوم الفن كل من "محمد الشقنقيري، فيفي عبده، منير مكرم، شيماء سيف وزوجها محمد كارتر".

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جديد اب برس

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وتداولت وسائل إعلام مصرية لحظات صادمة وعصيبة للفنانة فيفي عبده خلال مراسم تشييع ودفن رجاء الجداوي، حيث انهارت فيفي بالبكاء أمام الحضور.

جدير بالذكر أن رجاء الجداوي، توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد 5 يوليو، بعد صراع مع فيروس كورونا الذي أُصيبت به قبل شهر تقريبًا، ونُقلت على إثره إلى مستشفى العزل في الإسماعيلية، وتم دفنها في مقابر أسرتها في البساتين بمعرفة أفراد الطب الوقائي.



وكانت قد شهدت مستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية، نقل جثمان الفنانة الراحلة القديرة رجاء الجداوى، بعد انتهاء أداء صلاة الجنازة عليها، وذلك بحضور أفراد أسرتها والطاقم الطبى بالمستشفى، حيث تم تجهيز سيارة إسعاف لنقل الجثمان من المستشفى بعد أداء صلاة الجنازة عليها بمستشفى أبو خليفة، إلى مقابر البساتين في القاهرة.

وكانت قد أعلنت أميرة حسن مختار الابنة الوحيدة للفنانة القديرة رجاء الجداوى وفاة والدتها بعد تواجدها لمدة 43 يومًا فى العزل الصحى لمستشفى أبو خليفة بالإسماعيلية ، منذ إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، عن عمر يناهز 82 عامًا، حيث كانت رجاء الجداوي ، تتواجد على جهاز تنفس صناعى اختراقى، دخل العناية المركزة المستشفى أبو خليفة للعزل الصحى، بعد تدهور حالتها الصحية.