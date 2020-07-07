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عدن - ياسمين التهامي - الفنان ‘‘عادل إمام‘‘ بعد وفاتها بساعات.. يفجر مفاجأة عن ‘‘رجاء الجداوي’’.. شاهد ماذا قال ؟!

قال الفنان عادل إمام، إن الفنانة رجاء الجداوي أفضل نموذج للسيدة المصرية وفخر لنا جميعاً، موضحاً أنها نموذج عظيم مثقفة ودمها خفيفة ممثلة متميزة، كما أنه جسدت كل الأدوار بشكل جيد، وكانت ممثلة رائعة في جميع الأدوار التى ظهرت فيها في أعمالي. وتابع إمام، خلال مداخلة هاتفية للإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية:"لم تدخل معهد فنون مسرحية ولكنها ممثلة رائعة، دائما نتحدث في الهاتف ولم تنقطع علاقتنا أبداً ورجاء صديقة، وهي من الأشخاص المثقفين، وكنا نتكلم في نابليون الثالث ووجدتها تعرف معلومات عنه". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​

وتابع عادل إمام، "تجيد اللغات والكلام والحديث والملبس، وهي أذكي من أنها تخسر أي شخص، حيث إن عمل الفنان هو من يخلده في الحياة وليس بالتماثيل وغيرها". والفنانة الراحلة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.

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