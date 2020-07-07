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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة صادمة حدثت أثناء إدخالها القبر.. و تشييع جنازة الفنانة الكبيرة ‘‘رجاء الجداوي’’ شاهد صورة !

مفاجأة صادمة حدثت أثناء إدخالها القبر.. و تشييع جنازة الفنانة الكبيرة ‘‘رجاء الجداوي’’ شاهد صورة !

تعرضت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ودخلت في حالة انهيار من البكاء أثناء دخولها مقابر البساتين لتشييع والدتها إلى مثواها الأخير. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ وتوفيت الفنانة الراحلة صباح اليوم بعد 43 يومًا داخل العزل الصحى بمستشفى أبو خليفة فى الإسماعيلية، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وحضر تشييع الجثمان كل من الفنانة فيفي عبده وميرفت امين والهام شاهين وشيماء سيف وزوجها وأشرف زكي ومحمد الشقنقيري ومنير مكرم.

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