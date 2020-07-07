مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 الحديدة - الخليج 365 تواصل مليشيات الحوثي - المدعومة من إيران - سلسلة انتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية، بقصف واستهداف القرى السكنية في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقية جنوب الحديدة.

Advertisements وقال مصدر محلي إن المليشيات الحوثية استهدفت القرى السكنية ومنازل المواطنين بقذائف مدفعية B10 مخلفه حالة من الخوف والهلع لدى المواطنين. وأضاف المصدر أن المليشيات الحوثية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة على المدنيين المارة والمزارعين بشكل همجي. وتزايدت وتيرة الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف مناطق الحديدة في سعي من المليشيات لتفجير الوضع ونسف مبادرة السلام التي ترعاها الأمم المتحدة .

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