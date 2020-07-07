شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يوجهون رسالة نارية للتحالف العربي ... شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت جماعة الحوثي الانقلابية أنها ستعرض اليوم نموذجًا من “المساهمة الأمريكية في تنمية اليمن” عبر أسلحة عليها شعار “الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية”

وقالت الجماعة في مؤتمر صحفي لمتحدثها العسكري العميد يحيى سريع : “إن أسلحة الوكالة الأمريكية عثر عليها في جبهات البيضاء ومأرب وعدد من الجبهات”. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وأضاف سريع أن النظام الأمريكي يقف خلف العدوان (التحالف العربي) وهو يُسلح، ويحدد الأهداف، ويغطي العدوان سياسيًا وأخلاقيًا ، حسب قوله.





وأكد سريع قائلا :” نجحنا بعون الله بتنفيذ عمليات نوعية تمثلت في ضربات مركزة على أهداف حساسة من ضمن بنك أهدافنا”

وأشار بالقول إنهم اليوم لن يردوا على التهديد بتهديد، بل سيؤكدون أن فعلهم سبق القول .

واستطرد أن” الشعب لم ينس شهداء مجزرة تنومة، واليوم دماؤهم تستنهض الكرامة اليمنية وتستنهض المشاعر الوطنية اليمنية”

واتهم سريع التحالف باستهداف المواطنين من خلال القصف الجوي بالطائرات الحربية التي تحاول إسقاط المسيرات مؤكدا أن ذلك يؤدي إلى إصابات في صفوف المواطنين ، حد قوله.

وقال إن المسيرات اليمنية وكذلك الصواريخ تتجه إلى أهدافها وفق مسار مرسوم مسبقاً وصواريخ العدوان الاعتراضية هي التي تسقط على المدنيين.

ودعا المواطنين والمقيمين في السعودية، بأن ابتعدوا عن المقرات العسكرية أو المقرات المستخدمة لأغراض عسكرية.

وأضاف متحدث الحوثيين قائلا: “لن تستطيع أي قوة على وجه الأرض أن تنتزع حقنا المشروع في الدفاع عن بلدنا العزيز وشعبنا العظيم”