شكرا لقرائتكم خبر عن بثرواته الضخمة غامر فوقعت المفاجاة التي قلبت الامور راسا على عقب..شاهد مالذي جعل اغنى رجل في العالم يفعل ذلك ..لن تصدق السبب !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بلغت ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس يوم الأربعاء الماضي 171.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي لبيزوس، مؤسس ومدير "أمازون" أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وقالت وكالة "بلومبرغ" إن ارتفاع ثروة بيزوس جاء على خلفية صعود أسهم "أمازون" في البورصة، حيث أنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 4.4% وبلغ مستوى قياسي عند 2878.7 دولار للسهم ويمتلك بيزوس 11% من أسهم شركة "أمازون"، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 تريليون دولار. ووفقا لبيانات "بلومبرغ" فقد زادت ثروة بيزوس خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 56.7 مليار دولار، وذلك في ظل قفزة في أعمال الشركة مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

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