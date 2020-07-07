شكرا لقرائتكم خبر عن من هو الأمير الراحل خالد بن سعود بن عبد العزيز؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، نجل ثاني ملوك المملكة سعود بن عبد العزيز، مساء أمس الاثنين.

فمن هو الأمير الراحل: والأمير خالد بن سعود هو الابن التاسع للملك سعود بن عبد العزيز آل سعود الذي تولى الحكم بعد وفاة الملك المؤسس 1953.

ولد الأمير خالد بن سعود في مكة المكرمة عام 1345هـ (1925 م) ودرس المرحلة الابتدائية في الطائف ثم درس المتوسطة في العاصمة الرياض، وتخرج من المتوسطة في عام 1358هـ (1938) ثم تخرج من الثانوية في عام 1362هـ (1942 م) ثم درس في جامعة هابيرت وتخرج منها في عام 1368هـ (1948) بدرجة بكالوريوس.

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عين مساعدا لوالده بعد عودته من الخارج عين مساعدا لوالده في شؤون مكتبته. وبقي في منصبه إلى عام 1374هـ (1955) حيث تولى منصب مستشار الملك سعود، وبعد عام ونصف وبالتحديد في ربيع الآخر من عام 1376هـ ( نوفمبر 1956) تولى منصب رئاسة الحرس الوطني السعودي لمدة ثلاثة أعوام حتى تنازل عنها لأخيه سعد.

مدير لجامعة الملك سعود بعدها تولى الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز منصب مدير جامعة الملك سعود وذلك في عام 1379هـ (1959) والتي تحولت في عهده إلى جامعة الرياض، وظل مديرا لها حتى العام 1389هـ (1969 م).

مناصب شغلها الراحل ومن المناصب التي شغلها الأمير الراحل منصب وكيل محافظة ينبع في الفترة بين عامي 1389 و1413هـ (1969 – 1992). وقد تقاعد الأمير خالد بن سعود بن عبد العزيز في عمر ال69 عاما، حتى وفاته في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء 7 يوليو 2020 عن عمر ناهز 95 عاما.