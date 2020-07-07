شكرا لقرائتكم خبر عن متحدثة البيت الأبيض تتشاجر مع الصحفيين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشاجرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، أمس الاثنين، مع الصحفيين، وذلك بعد أن وجهت لها الصحافة وابلا من الأسئلة حول تغريدة للرئيس دونالد ترامب.

واستفسر الصحافيون عن تغريدة ترامب التي ألقى فيها باللوم على قرار الاتحاد الرياضي لسباق السيارات بحظر علم الكونفدرالية في انخفاض التصنيفات منتقدا أحد أبرز السائقين " السود " في هذه الرياضة.

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ورفضت كايلي أن تتناول سبب دعوة ترامب للسائق المعروف بوبا والاس إلى الاعتذار بعد أن زعم كذبا وجود حبل مشنقة تم تركيبه في المرآب الخاص به، على أنه هجوم بدافع الكراهية والعنصرية.

وخلص تحقيق أمني إلى أن حبل المشنقة كان في المرآب المخصص لوالاس منذ عدة أشهر، وقررت السلطات أنه لم يكن عملا عنصريا متعمدا تجاه السائق.