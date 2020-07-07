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الحوثيون يعتقلون قيادي بارز في مكتبهم السياسي بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت مليشيا الحوثي، مساء الاثنين، قيادي بارز في مكتبها السياسي بصنعاء.

وأكدت مصادر محلية أن المليشيات اعتقلت القيادي في صفوفها ورئيس مكتبها السياسي السابق، صالح هبرة بعد أن فتح النار عليها و كشف فسادها وكذبها من خلال عدة منشورات على صفحته بالفيسبوك.

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وقالت أن المليشيات اعتقلت رئيس المجلس السياسي ‎للحوثيين "سابقًا" صالح هبرة من منزله بعد منشور اتهم فيه قائد الحوثيين وزبانيته بالفساد وخداع الناس.

وأشارت المصادر إلى أن رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط هو من أصدر توجيهات لإعتقال القيادي الحوثي ‏هبرة بعد قيامه بانتقاد المليشيا.

وكان هبرة قال أن المليشيا تطالب بسلخ جلود الفاسدين بينما هي من عيّنهم، وتساءل قائلا: ما فائدة أن نحكم شعباً لا يرغب في أن نحكمه؟ لكننا نصر على أن نحكمه لمصلحته، هذا ما يدعيه كل المتسلطين.
 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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