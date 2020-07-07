الحوثيون يعتقلون قيادي بارز في مكتبهم السياسي بصنعاء

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يزيد بن سلمان - شبوة - اعتقلت مليشيا الحوثي، مساء الاثنين، قيادي بارز في مكتبها السياسي بصنعاء.
وأكدت مصادر محلية أن المليشيات اعتقلت القيادي في صفوفها ورئيس مكتبها السياسي السابق، صالح هبرة بعد أن فتح النار عليها و كشف فسادها وكذبها من خلال عدة منشورات على صفحته بالفيسبوك.
وقالت أن المليشيات اعتقلت رئيس المجلس السياسي للحوثيين "سابقًا" صالح هبرة من منزله بعد منشور اتهم فيه قائد الحوثيين وزبانيته بالفساد وخداع الناس.
وأشارت المصادر إلى أن رئيس مايسمى بالمجلس السياسي الأعلى، مهدي المشاط هو من أصدر توجيهات لإعتقال القيادي الحوثي هبرة بعد قيامه بانتقاد المليشيا.
وكان هبرة قال أن المليشيا تطالب بسلخ جلود الفاسدين بينما هي من عيّنهم، وتساءل قائلا: ما فائدة أن نحكم شعباً لا يرغب في أن نحكمه؟ لكننا نصر على أن نحكمه لمصلحته، هذا ما يدعيه كل المتسلطين.
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