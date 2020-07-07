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عدن - ياسمين التهامي - وثيقة سرية تكشف عن صفقة مثيرة بين إيران والإمارات… وهذا ما قدمته إيران لحاكم رأس الخيمة مقابل حصولها على 3 جزر إماراتية في مضيق هرمز





كشف مغرد قطري شهير عن حقيقة احتلال ايران لثلاث جزر إماراتية في مضيق هرمز بالخليج العربي مستدلا بوثيقة تثبت ما ذكره . وكشفت الوثيقة عن بيع الإمارات لجزر طنب الصغرى وطنب الكبرى وجزيرة ابو موسى لايران من قبل حاكم رأس الخيمة في صفقة مثيرة للجدل . وأكدت جريدة الرأي العام بأن حاكم رأس الخيمة القاسمي باع طهران تلك الجزر حتى تتحكم بمياه الخليج العربي مقابل مبلغ كبير من المال و٢٠ سيارة جيب ثمنا لتلك الجزر . واستنكر المغرد القطري حالة الاتجار بالجزر لدى الإماراتيين حين قال في تغريدته ” عقلية ( الاتجار ) بالجزر .. تحاول الإمارات تصديرها إلى الدول العربية الأخرى ” . وأشار إلى العرض الإماراتي الذي قدمته للصومال باحتلال سقطرى ثم بيعها بثمن بخس .. كما باعت طنب الصغرى وطنب الكبرى وابوموسى مقابل مركبات (جيب) “. وبين بأن الصومال قدمت درسا في الشرف والأخلاق للإماراتيين حين أضاف في تغريدته ” والصومال بلد شريف لذا طرد الشيطان ” في إشارة لولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد ” بإختصار مقديشو تعطي درسا بالكرامة لابوظبي ” . وثيقة سرية تكشف عن صفقة مثيرة وكشف وزير خارجية الصومال أحمد عود عن عرض إماراتي وصفه بالسخيف على الحكومة الصومالية وهو أن تنظم الصومال إلى حرب اليمن وتعلن سيادتها على جزيرة سقطرة اليمنية ثم تبيعها بعد ذلك الى الامارات مثل جزر تيران وصنافير المصريتين التي باعتها مصر للسعودية كل ذلك مقابل افتتاح مستشفى إماراتي في مقديشو .





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