عـــــــاجل:بيان حزين للرئاسة..والموت يفجع الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي".."تفاصيل"

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عدن - ياسمين التهامي - نعت الرئاسة المصرية، الفريق محمد العصار وزير الإنتاج الحربي الذي وافته المنية مساء اليوم داخل إحدى المستشفيات. وقالت بيان صادر عن الرئاسة المصرية:" تنعي رئاسة الجمهورية ببالغ الاسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي الذي انتقل الي جوار ربه مساء اليوم، لتفقد مصر احد رموزها العسكرية الفذة، مقاتلاً وهب حياته لخدمة وطنه ... وحكيماً شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن". شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وأضاف البيان :" إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، اذ يعرب باسمه وباسم مصر شعبا وحكومة عن خالص عزائه ومواساته لأسرة الفقيد، يدعو المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته".

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