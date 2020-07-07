عـــــــــــاجل:مفاجأة غير متوقعة.. بعد مداهمة منزل 4 وافدين قوات الأمن في صدمة مما عثروا علية.."لن تصدق"

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عدن - ياسمين التهامي - مفاجأة غير متوقعة سيطرت على رجال الشرطة في السعودية وهم يحصرون الاموال التي عثروا عليها في منزل يقطنها وافدين . وتفصيلا فقد ضبطت الجهات المختصة بشرطة منطقة الرياض، 4 وافدين من الجنسية البنجلاديشية امتهنوا جمع الأموال بطريقة غير مشروعة وتهريبها إلى خارج المملكة. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements

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