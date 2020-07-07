شكرا لقرائتكم خبر عن بـعد 5 ايام على الزفاف استخدمت "سم الفئران" لقتل زوجها ..وعند فحص الطبيب الشرعي للجثة كانت المفاجأة الصادمة للجميع !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تجردت عروس من مشاعر الإنسانية بمحافظة البحيرة، ووضعت لعريسها سم الفئران بعد زوجهما بـ 5 أيام.

فقد شهدت عزبة قابيل البحرية بمركز إيتاي البارود، بمحاقظة البحيرة المصرية، جريمة بشعة نفذتها العروس بعد زواجها بـ 5 أيام، حين أقدمت على وضع سم فئران بكوب عصير، بسبب ارتباطها بعلاقة عاطفية مع شخص آخر قبل زواجهما، وفقا لموقع صدى البلد. شاهد تكملة الخبر في الأسفل

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وترجع أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن البحيرة، بلاغا من مستشفى الدلنجات بوصول “الشحات 28 سنة” والمقيم بعزبة قابيل البحرية بإيتاي البارود مصاباً بتسمم بسبب قرص غلال في العصير، وتوفي عقب تحويله للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.

واتهم والد العريس زوجة نجله “أميرة 20 سنة”، ربة منزل، ومقيمة بعزبة الهجين بمركز الدلنجات بقتل نجله؛ لأنها كانت رافضة الزواج منه لوجود علاقة عاطفية مع شاب آخر وبعرض الجثة على الطب الشرعي أفاد بأن سبب الوفاة سم فئران تم تناوله في العصير.

وتم ضبط المتهمة أميرة وحبيبها السابق المقيم بنجع كريم وجاري العرض على النيابة العامة.