شكرا لقرائتكم خبر عن طفلا رضيعا يتعرض لدهس عربة كبيرة في حادث مروع ..وبعد لحظات كانت المفاجاة الصاعقه.. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - في معجزة حقيقية، نجا رضيع من الموت بعد دهسه أسفل عربة ، في حادث مروع في البرازيل، حيث خرج من أسفل السيارة حيا دون كسور .
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والتقطت كاميرا المراقبة اللحظة التي وقف فيها الطفل ثيو دوس ريس سانتوس البالغ من العمر عامين أمام السيارة بينما كانت والدته تنظر إليه في رعب.
وصدمت السيارة المسرعة الطفل أسفل عجلاتها ، حيث لم تستطع التوقف في الوقت المناسب لتجنب اصطدامه، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
ومن المدهش أن الطفل لم ينجُ فحسب ، بل نجا من أي إصابات خطيرة، ودون خدوش.
وأظهرت اللقطات التي تم التقاطها في مدينة أرجواري في 24 يونيو الحادث المروع الذي يحبس الأنفاس.
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