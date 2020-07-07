شكرا لقرائتكم خبر عن زوج يقتل زوجته بالاستعانه بشقيقها ويرمي بجثتها في مكان لايخطر على بال احد.. وحينما عثرت الشرطة على جثتها ..كانت المفاجئة الصاعقة !! شاهد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة بشعة، عثرت الشرطة الباكستانية على جثة امرأة تبلغ من العمر 24 عاما بعد أن رجمت حتى الموت في جريمة شرف في باكستان.

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ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، وجدت الشرطة الوطنية، جثة مشوهة لسيدة بها إصابات خطيرة في الرأس بالقرب من الطريق السريع إندوس في 27 يونيو.

وتمكنت الشرطة المحلية من التعرف على جثة وزيران التي كانت تعيش في قرية وضاح جشار.

ويعتقد أن المرأة ، وزيران ، رجما بالحجارة وضُربت مرارًا بعصا خشبية في منطقة جامشورو، حيث الشرطة تتعامل مع وفاتها على أنها جريمة شرف.

وقالت الشرطة إن والد المرأة ، جورل محمد، شهد في البداية أن وفاة ابنته كانت بسبب حادث ، لكنه تراجع في وقت لاحق عن أقواله ، مدعيا أنها قتلت من قبل زوجها الله باكش وشقيقه كريم.



فيما شوهد والد الضحية وهو يبكي من أجل العدالة بجانب قبر ابنته.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم إلقاء القبض على الرجلين وتم وضعهما في حجز الشرطة، على أثر هذه الجريمة.