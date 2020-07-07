شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: جماعة الحوثي تهدد بطرد الإمارات والسعودية من مأرب وتوجه لهما هذه الرسالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت جماعة الحوثي الانقلابية في مؤتمرها الصحفي أن وضعها العسكري اليوم أفضل بكثير مما كان عليه ومفاجآت الجيش اليمني (مسلحي الجماعة) لن تتوقف. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements وفي رسالة لقوى التحالف قال متحدث الجماعة : "حربكم الاقتصادية ستكون عواقبها وخيمة وقد تمتد نيرانها إلى عقر داركم عما قريب" وواصل سريع حديثه :"شعبنا لن يموت جوعًا وعلى قوى العدوان استيعاب هذه الرسالة جيداً" كما قال العميد سريع "مأرب ليست للخونة من عملاء الملكية السعودية ومرتزقة فنادق الرياض وأبوظبي، بل للشرفاء الأحرار من أبناء اليمن العظيم"

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