شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات مؤثرة توثق قبل وفات "رجاء الجداوي" في فيديو مؤثر ومؤلم..شاهد ماذا حصل؟! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - رحيل الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا فجر اليوم، أحيا في ذاكرة المصريين والعرب ذكريات حزن وفرح في محطات منها أنها بكت أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل خاص بالمعاقين. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements فقد بكت الفنانة القديرة أمام الرئيس السيسي، خلال حضورها احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. الاحتفالية التي حملت عنوان "قادرون باختلاف"، وجه خلالها السيسي الشكر للجداوي على مجهوداتها التي قدمتها للفن. وقال السيسي: "أنا أشكرك جدا، ربنا يديكي الصحة ويكرمك وستبقين طول عمرك شيك جدا". وأضاف السيسي: "اوعي تفتكري إني بقولك شيك على اللبس بس.. لا والله.. شيك في كل حاجة.. ربنا يديكي الصحة.. متشكر متشكر". وبكت رجاء الجداوي بعد كلمات المديح التي أهداها السيسي لها. وقالت: "أنا أخذت أعلى وسام النهار ده".

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