شكرا لقرائتكم خبر عن بكل ندم وتحسر "بدور البراهيم" تصعق الجميع وتفاجئهم بمافعلته بالخارج وتتضرع بالدعاء " اللهم لاتعاقبني على اللي سويته في فرنسا..لن تصدق ماذا فعلت.. شاهد (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

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جديد "الخليج 365"

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عبرت خبيرة المكياج السعودية بدور البراهيم عن ندمها الشديد لصرفها مهرها بالكامل والذي يقدر بمليون ريال على التسوق وشراء أشياء ليس لها ضرورة أثناء قضائها لشهر العسل في فرنسا.

ونشرت بدور مقطع فيديو على حسابها الرسمي بتطبيق "سناب شات" قالت فيه:"كنت في نقاش مع صديقاتي وأهلي ما أدري إيش قلت أنا إنه غالي.. راح قالولي الحين انتي معك مليون.. قلت الحين إيش مليون ما هو راح خلاص كله قضيت به وصرفت على منتجاتي في المصانع وأصبح ما عندي شيء يفكروا أن عندي كنوز".وأضافت، بحسب "فوشيا": "يعني أي حد عنده ثروة بيعرف إنه إيش المليون هذه ولا شيء.. أهو رحت فرنسا المليون طارت وكنت أتصور وأنا بشتري كل شيء .. اللهم لا تعاقبني على اللي سويته في فرنسا".

وتابعت: "يعني كنت متحسرة على كل اللي شريته.. يعني يا ريت حد عطينا كف على كل التبذير ده.. يعني مئات الآلاف انصرفت على شنط وجاكيتات وإكسسوارات وساعة .. لو يرجع بيا الزمن قسما بالله ما صرفت المبالغ هذه على هذه الأشياء لأنه في أشياء أهم.. يلا الله بياخد شيء ويعوضنا بإذن الله بشيء أحسن منه".

وسبق وأن أبدت خبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم ندمها الشديد لدخولها في مهاترات مع البعض على السوشال ميديا، وردها على هجوم أي شخص كان يسيء إليها، مؤكدة أنها بمجرد مشاهدتها لمقاطع فيديو قديمة لها وهي ترد عليهم تشعر بالندم الشديد وتستحقر نفسها.

وقالت في مقطع فيديو لها عبر تطبيق "سناب شات": "أنا كنت إنسانة في حالي ومحبوبة لكن غلطت غلطة إني صرت أرد على من يهاجم ودخلت نفسي في مهاترات والكل يسب ويقذف.. هنا أنا ندمت ندم لآخر عمري على كل شي إني أرد على اللي يسوى واللي ما يسواش".

وأضافت: "الله يتوب علي وأرجع بدور اللي بس تفيدكم وتعطيكم نصايح وخبرتها في الميك أب.. َمو محرز إني مسيرتي في السوشيال ميديا أخربها بالمهاترات هذي.. وطبعًا أنا لما بشوف مقاطعي على اليوتيوب أندم واتعب نفسيًا وأبكي واستحقر نفسي إني كيف نزلت لمستواهم.. أنا بنت أبوي أنا بنت البراهيم".

وعن موضوع ظهورها بوجهها على السوشال ميديا، قالت: "بالنسبة لموضوع إني أظهر بوجهي مرة أخرى أم لا.. أنا أكشف عن وجهي لكن الآن أنا محترزة بالكمامة وياما طلعت وأنا متلثمة وحبوني الناس وياما طلعت وأنا كاشفة وحبوني الناس أيضا.. أهم شيء في النهاية إن هذا ما يعني أحدًا ولا دخل لأحد".

وعلقت على تصريحات زوجها بأنها لن تظهر مرة أخرى بوجهها، قائلة: "أي إجابات كانت سابقة هذي مو إجابتي.. كانت إجابة زوجي هو كيفه يجاوب.. لكن لما أنا أتكلم ساعتها تصدقوا.. يعني ممكن إحنا اتفقنا انه يكون في تفاهم في أي خطوة، يعني أنا لو طلعت وجهي على السوشال ميديا هكون اتفقت معاه".