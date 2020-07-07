شكرا لقرائتكم خبر عن رعب وهلع يسيطر على الجميع بعد عوده ميت من ثلاجة الاموات بهذا الشكل .. لن تصدق كيف عاد (فيديو مرعب) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في العراق، فيديو مرعب أثار ضجة كبيرة، بعد عودة شخص توفى بفيروس كورونا إلى الحياة مرة أخرى بعد وضعه في ثلاجة الموتى.
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وأظهر بالفيديو المتداول، لحظة إخراج عاملين في المستشفى، لأحد الأشخاص من ثلاجة الموتى، بعدما تبين أنه لا يزال على قيد الحياة.
وأثار المقطع الذي انتشر على نطاق واسع، حالة غضب بين العراقيين الذين رأوا أن هذا دليل واضح على الاستهتار بحياة المواطنين العراقيين، والتلاعب بالجثث وأعداد الموتى.
وطالب النشطاء بفتح تحقيق في هذه الواقعة المفجعة، بينما سخر البعض من الواقعة وعلق أحدهم بالقول :" استغفر الله الواحد يضحك يبجي"، وقال آخر :" هوه هذا العراق من كبر لف الحكومة".
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