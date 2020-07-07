شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يودع أبرز قادة الجيش المصري إلى مثواه الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تقدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشيعي الجنازة العسكرية للفريق الراحل محمد سعيد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي وافته المنية مساء أمس الاثنين.

ووصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى مسجد المشير طنطاوي في الحادية عشرة صباحا، لوداع أبرز قادة الجيش المصري إلى مثواه الأخير.

محمد سعيد العصار قائد عسكري وسياسي مصري، ولد في 3 يونيو عام 1946، وكان يشغل منصب وزير الإنتاج الحربي منذ 19 سبتمبر 2015 حتى وفاته، حيث شغل سابقا منصب مساعد وزير الدفاع لشؤون التسليح، وكان أحد أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية.

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في يوليو 2011 ترأس العصار الوفد العسكري المصري المرسل إلى الولايات المتحدة لإجراء حوار استراتيجي، والذي عقد ثلاثة لقاءات موسعة مع شخصيات بارزة في مراكز الأبحاث الأمريكية، بمقر مكتب الدفاع المصري، ومعهد السلام الأمريكي، وأربعة مراكز أبحاث، بجامعة الدفاع الوطني الأمريكية، أكد خلالها العصار ثوابت القوات المسلحة في التعامل مع الأوضاع القائمة في البلاد خلال عام 2011.

تخرج العصار في الكلية الفنية العسكرية عام 1967 وشارك في حرب الاستنزاف، ثم حرب أكتوبر كأحد عناصر سلاح المهندسين العسكريين، وارتقى في المناصب داخل القوات المسلحة حتي أصبح رئيسا لهيئة التسليح المسؤولة عن التعاقد على صفقات الأسلحة ودخولها وخروجها من الخدمة.