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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد أهم وأغلى مقتنيات الرئيس (علي عبدالله صالح) العسكرية بعد أن نهبها الحوثيون.. صور

تداول ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقطعة سلاح نهبها الحوثيون من منزل الرئيس الراحل " علي عبدالله صالح " عقب اغتيال الأخير في الرابع من ديسمبر المنصرم .

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شاهد أهم وأغلى مقتنيات الرئيس (علي عبدالله صالح) العسكرية بعد أن نهبها الحوثيون.. صور

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وتظهر الصورة بندقية نقش عليها اسم الرئيس الراحل الذي تعرض منزله ومقتنياته الشخصية للنهب من قبل ميلشيا الحوثي.