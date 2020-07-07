شكرا لمتابعة خبر عن مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن رسميا حقيقة اصابة الشيخ سلطان البركاني بفيروس كورونا ونتائج الفحوصات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن رسميا حقيقة اصابة الشيخ سلطان البركاني بفيروس كورونا ونتائج الفحوصات



اوضح المهندس محسن باصرة ، نائب رئيس مجلس النواب بخصوص إصابة رئيس البرلمان ونائبه.

وقال باصرة في توضيح صحفي : "الله يحفظكم ويشفي كل مريض".

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:-

شاهد أهم وأغلى مقتنيات الرئيس (علي عبدالله صالح) العسكرية بعد أن نهبها الحوثيون.. صور

هل تذكرون بطلة مسلسل "باب الحارة" الفنانة "دانا جبر" زوجة عصام.. شاهد كيف قهرت معجبيها وسقطت من عيونهم.. شاهد(صور)

شاهد... تشييع جثمان هشام الهاشمى إلى مثواه الأخير .. (صور)

وفاة مذيعة تلفزيونية اثناء قراءتها نشرة الاخبار..شاهد الفيديو الذي حقق 2 مليون مشاهدة (فيديو صادم)

مجلس النواب يخرج عن صمته ويعلن رسميا حقيقة اصابة الشيخ سلطان البركاني بفيروس كورونا ونتائج الفحوصات

شاب عربي يباغت الجميع وينبش قبر والدته ويذهب بالجثة الى هذا المكان..وعندما سألته الشرطة لماذا فعل ذلك كان جوابه صادما ولا يخطر على البال ( صورة صادمة )

اوروبية تدفع ثمن تهورها بعد دخولها هذا المكان الخطير..وما حدث كان صادما واحزن الجميع

أغنى رجل في العالم يغامر بثروته الضخمة، فوقعت المفاجأة التي قلبت الامور رأسا على عقب ( صورة )

عائلة الرئيس التركي اردوغان تتعرض لإهانة مؤلمة وجارحة..لن تصدق من الذي اهان العائلة وكيف كان رد اردوغان مزلزلا ومخيفا

Advertisements

سعودي يكتشف بعد 7 أيام من الزفاف أن عروسته الحسناء تم تبديلها..لن تصدق كيف كانت ردة فعله بعد اكتشافه هذا الامر الصادم

شاب عربي يقطع رأس عروسته بعد اسبوع واحد من الزفاف..وعند سؤاله عن السبب كان جوابه صادما وصعق الجميع ..لن تصدق ماذا كان جوابه

الموت يفجع فخامة رئيس الجمهورية..ومجلس الرئاسة يصدر البيان رقم (1).. شاهد ما ورد فيه

مراهق فقير يريد شراء جهاز ايفون..لن يخطر على بالك ابدا الخطوة الجنونية التي اقدم عليها للحصول على الجهاز وكيف كانت النتيجة كارثية ( 2 صور صادمة )

خليجي يستعيث بالشرطة لإنقاذه من زوجته الشرسة..وحينما حضرت الشرطة إلى المنزل كانت المفاجئة التي لم يتوقعها احد

56 فتاة من دولة خليجية يقعن ضحية محتال خبيث..لن تصدق مافعله المحتال الماكر مع الفتيات بعد ان اوقعهن في شباكه ( صورة خادشة للحياء )

فضيحة مدوية لـــــ( 3 ) من كبار المسؤولين السعوديين مع شركة فرنسية..لن تصدق ماذا فعلوا وكيف عاقبهم ولي العهد السعودي على فعلتهم

بسبب دجاجة:عروسة سعودية تنفجر غاضبة وتباغت المعازيم برفضها الزواج من شاب سعودي..لن تصدق ما حدث وقلب الامور رأسا على عقب

عروسة تنفجر غاضبة وتسحل عروسها في الشارع يوم الزفاف لأنه فعل هذا الشيء..لن تصدق مذا فعل العريس وجعل عروسته تسحبه في الشارع ( صورة صادمة )

جندي أمريكي يباغت الجميع ويكشف الطلب الاخير لــــ"صدام حسين قبل اعدامه..لن تصدق ماذا طلب صدام من الضابط الامريكي وكيف رد الضابط على طلبه

وروى باصرة ان "المصاب احد السكرتيرية لمجلس النواب وهو لايدري حتى جاءته حمى وفحص وخالط الجميع صب لنا القهوة ووزع لنا التمر في اجتماع هيئه الرئاسه ونحن هيئه الرئاسه قابلنا سفراء وقابلنا المبعوث الدولي وتواصلنا مع قيادات الانتقالي ومستشاري الرئيس وقابلنا نائب الرئيس ورئيس الوزراء وبعض الوزراء واصبحنا مخالطين وخافت الناس وعملوا لنا فحص جميعا هيئة الرئاسة والسكرتاريه ومستشاري الرئيس وقيادة المجلس الانتقالي وعملوا الفحص امس الاثنين 6 يوليو وطلعت اليوم النتيجة فجرا برسائل لجوالاتنا ان النتيجه سلبيه ولستم مصابين والحمدلله رب العالمين وطبعا السفارات خائفة ماذا ستطلع النتيجه حتى يعملوا هم فحص باعتبارهم خالطوا المخالطين ونزلت الاخبار التي شفتوها وهي غير صحيحة للاسف الشديد والدنيا بخير والاحتراز مطلوب.

ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه سكرتير المجلس ويمن عليه بالشفاء العاجل ويعود الى اهله سالم غانما وكل مرضى المسلمين اللهم امين هذا للتوضيح وشكرا لمن سأل عنا ليطمن فلهم منا خالص التحايا".