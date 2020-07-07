أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الثلاثاء، الموافق 7 يوليو/تموز 2020 وهي كالتالي:

الارياني: سفن صيد ايرانية تستخدم كغطاء لتهريب الأسلحة لمليشيا الحوثي https://www.elyamnelaraby.com/489048/ نائب رئيس الجمهورية يعزي في استشهاد العقيد عبدربه صالح الأقرع https://www.elyamnelaraby.com/489049/ جمعية فناني حضرموت تدين وتستنكر تصريح وزير الخارجية محمد الحضرمي https://www.elyamnelaraby.com/489052/ الصحة العالمية تزود القطاع الصحي باليمن بالإمدادات الطبية بقيمة 24 مليون دولار https://www.elyamnelaraby.com/489057/ Advertisements أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بمأرب اليوم https://www.elyamnelaraby.com/489019/ أسعار الفواكه والخضروات واللحوم بصنعاء اليوم https://www.elyamnelaraby.com/489022/ تعرف على أسعار الخضروات والفواكه والأسماك اللحوم في عدن https://www.elyamnelaraby.com/489025/ أسعار الخضروات والفواكه واللحوم في حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/489029/ تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت https://www.elyamnelaraby.com/489031/ تعرف على أسعار بعض أصناف أسماك بحر المكلا https://www.elyamnelaraby.com/489045/

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