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جمعية فناني حضرموت تدين وتستنكر تصريح وزير الخارجية محمد الحضرمي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 7 يوليه 2020

جمعية فناني حضرموت تدين وتستنكر تصريح وزير الخارجية محمد الحضرمي

متابعات_ الخليج 365

دانت جمعية فناني حضرموت وتستنكر تصريح وزير خارجية حكومة الشرعية محمد الحضرمي الذي وصف فيها قوات النخبة الحضرمية بالمليشيات ، ان هذا التصريح غير المسؤول وفي هذا التوقيت الحرج لا يخدم بأي حال من الأحوال جهود  رص الصف في مواجهة المخاطر التي تحيق  بالوطن، حيث ان هذه القوات  الوطنية  المنضبطة هي احدى مكاسب هذا الوطن وتستمد شرعيتها من قرارات رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة وقامت وتقوم بواجبها الوطني في حماية الوطن وردع قوى الإرهاب والتطرف  وشهد لها بذلك القاصي والداني في داخل الوطن وخارجه.

 

ونحن اذ نشجب هذا التصريح فأننا أيضا ندعم ونقف الى جانب محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن  فرج سالمين البحسني قائد المنطقة العسكرية الثانية في بناء وتأهيل هذه القوات،  ونطالب وزير الخارجية بالاعتذار الرسمي عن ما بذر منه تجاه نخبتنا العسكرية.

 

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حفظ الله حضرموت ونخبتها ..

 

صادر عن :

جمعية فناني حضرموت

5 يوليو 2020م

 

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