شكرا لقرائتكم خبر عن صافرات الانذار تدوي في الكويت : حرائق هائله تصعب إخمادها وخسائر فادحة حتى اللحظة ومحاولة جاهدة للرجال الاطفاء للسيطرة عليها.. شاهد مالذي يحصل (فيديو) !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أتى حريق ضخم في مخازن ميناء عبد الله بالكويت، على العديد من الممتلكات وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة، وبضائع متنوعة وأصباغ. شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد "الخليج 365" Advertisements آ ورغم الخسائر الاقتصادية الفادحة قال مدير عام الإطفاء الكويتية، الفريق خالد المكراد، إنه لا إصابات بشرية، نتيجة الحرق، لكن 9آ مراكز إطفاء تعاملت معه بسبب ضخامته. آ وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء للسيطرة عليه وإخماده. آ ولجأت فرق الإطفاء إلى الاستعانة بمروحية خاصة من أجل نقل المياه وإطفاء أكبر مساحة للحريق. ونفت مؤسسة الموانئ الكويتية احتراق المخازن في ميناء عبد الله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد.

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كانت هذه تفاصيل خبر صافرات الانذار تدوي في الكويت : حرائق هائله تصعب إخمادها وخسائر فادحة حتى اللحظة ومحاولة جاهدة للرجال الاطفاء للسيطرة عليها.. شاهد مالذي يحصل (فيديو) !! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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